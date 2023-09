Investimenti su infanzia trascurati dal governo, Schlein denuncia

Meno di un anno è bastato al governo per ridurre le risorse al fondo dedicato allo 0-6: è quanto ha affermato la Segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, durante il seminario 'Pianeta Infanzia. Investiamo sul Futuro' in corso al Nazareno. "Abbiamo notato una scarsa attenzione, che si è tradotta in un'ambiguità nei confronti degli investimenti importanti che il Pnrr mette a disposizione per lo 0-6. Abbiamo sentito annunci sull'idea di finanziare un nuovo bando, ma vorremmo avere una maggiore certezza: spesso sembra che siano i Comuni a dover sopportare molte delle responsabilità che dovrebbero essere a carico di chi governa a livello nazionale".