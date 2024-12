Investe e uccide donna: preso mentre lavorava in una cava

E' stato trovato ad Arluno, nel Milanese, mentre lavorava in una cava il 24 enne italiano che era alla guida del tir che stamani ha travolto e ucciso una donna peruviana, di 34 anni, in viale Serra a Milano. E' stato arrestato per omicidio stradale aggravato dalla fuga. Solo escoriazioni per i due bambini di poco più di un anno che erano nel passeggino. Il camion era in norma con le regole previste dall'ordinanza che riguarda l'angolo cieco.