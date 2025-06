Intossicazione da cloro in piscina a Roma: bambino in terapia intensiva

Non è in pericolo di vita ma rischierebbe gravi danni neurologici per inalazione da cloro uno dei bimbi ricoverati dopo un bagno in piscina ieri a Roma. Il bambino, che ha nove anni, è ancora in terapia intensiva. Ad essere trasportati dall'Ares 118 al policlinico Umberto I, per irritazioni cutanee e difficoltà respiratorie, altri tre bambini (di 5,7 e 11 anni) e una bambina di 7 anni. Sulla vicenda sono in corso indagini della polizia. A quanto ricostruito finora, intorno alle 10, i bimbi stavano facendo il bagno nella piscina di un centro sportivo quando uno avrebbe detto alla mamma: "L'acqua sta diventando gialla".