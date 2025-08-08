Venerdì 8 Agosto 2025

Armando Stella
Intossicazione da botulino, morta 38enne ricoverata a Cagliari
8 ago 2025
Intossicazione da botulino, morta 38enne ricoverata a Cagliari

Prima vittima dopo il caso che ha interessato otto persone

C'è una prima vittima per l'intossicazione da botulino a Cagliari, che a fine luglio ha coinvolto otto persone, dopo aver mangiato della salsa guacamole durante la Fiesta Latina di Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari. E' morta questa questa mattina all'ospedale Businco, da dove era stata trasferita dopo il ricovero al Brotzu, una donna di 38 anni che era stata tra i primi ad accusare i sintomi dell'intossicazione alimentare.

