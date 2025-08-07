Giovedì 7 Agosto 2025

I sogni di Cartier in mostra

Stefano Marcheti
I sogni di Cartier in mostra
Ultima ora
Intossicati dal panino in Calabria, morto un uomo di 52 anni
7 ago 2025
  Intossicati dal panino in Calabria, morto un uomo di 52 anni

Intossicati dal panino in Calabria, morto un uomo di 52 anni

Il cadavere si trova nell'obitorio dell'ospedale di Lagonegro

Il cadavere si trova nell'obitorio dell'ospedale di Lagonegro

Il cadavere si trova nell'obitorio dell'ospedale di Lagonegro

Dopo aver mangiato un panino con salsiccia e cime di rapa a Diamante (Cosenza), mentre stava tornando a Napoli, un uomo di 52 anni si è sentito male nei pressi di Lagonegro (Potenza), dove i suoi famigliari hanno chiamato i soccorsi ma l'uomo è morto poco prima di arrivare nell'ospedale San Giovanni della città lucana. Il cadavere dell'uomo si trova nell'obitorio dello stesso ospedale, in attesa che venga disposta l'autopsia. In totale i ricoverati a Cosenza sono nove, di cui due in gravi condizioni.

