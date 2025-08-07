Intossicati dal panino in Calabria, morto un uomo di 52 anni

Dopo aver mangiato un panino con salsiccia e cime di rapa a Diamante (Cosenza), mentre stava tornando a Napoli, un uomo di 52 anni si è sentito male nei pressi di Lagonegro (Potenza), dove i suoi famigliari hanno chiamato i soccorsi ma l'uomo è morto poco prima di arrivare nell'ospedale San Giovanni della città lucana. Il cadavere dell'uomo si trova nell'obitorio dello stesso ospedale, in attesa che venga disposta l'autopsia. In totale i ricoverati a Cosenza sono nove, di cui due in gravi condizioni.