Venerdì 12 Settembre 2025

Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Charlie Kirk uccisoPolonia RussiaEsercitazioni BielorussiaOpenAI OracleTuristi ebrei Venezia
Acquista il giornale
Ultima oraIntesa tra Microsoft e Antitrust Ue su piattaforma Teams
12 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Intesa tra Microsoft e Antitrust Ue su piattaforma Teams

Intesa tra Microsoft e Antitrust Ue su piattaforma Teams

Sarà svincolata da Office. Ribera: impegno apre la concorrenza

Sarà svincolata da Office. Ribera: impegno apre la concorrenza

Sarà svincolata da Office. Ribera: impegno apre la concorrenza

Intesa tra Microsoft e l'Antitrust europea. La Commissione Ue ha accettato gli impegni del colosso informatico Usa, per rispondere ai rilievi sull'integrazione di Teams nelle suite aziendali Office 365 e Microsoft 365. La società offrirà versioni senza Teams a prezzo ridotto, consentirà la portabilità dei dati e garantirà interoperabilità con prodotti concorrenti. "Con questa decisione - ha detto la vicepresidente della Commissione Ue Teresa Ribera - si apre la concorrenza in un mercato cruciale e le imprese potranno scegliere liberamente gli strumenti di collaborazione più adatti".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata