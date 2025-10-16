Giovedì 16 Ottobre 2025

Tra austerità e sviluppo

Paolo Giacomin
Ultima ora
16 ott 2025
Intesa tra istituzioni Ue sul piano industriale di difesa

Via libera all'Edip da Consiglio e Parlamento Ue

Accordo tra Consiglio e Parlamento Ue, sul Programma dell'industria europea della difesa (Edip) dopo il quarto e ultimo trilogo. L'accordo, spiega la presidenza di turno danese, è stato raggiunto dopo intense discussioni nelle ultime settimane, con 16 riunioni tecniche, contatti informali e negoziati politici. L'intesa è stata salutata anche dalla presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola. "Orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo", ha scritto su X la presidente.

