Intesa tra istituzioni Ue sul piano industriale di difesa

Accordo tra Consiglio e Parlamento Ue, sul Programma dell'industria europea della difesa (Edip) dopo il quarto e ultimo trilogo. L'accordo, spiega la presidenza di turno danese, è stato raggiunto dopo intense discussioni nelle ultime settimane, con 16 riunioni tecniche, contatti informali e negoziati politici. L'intesa è stata salutata anche dalla presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola. "Orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo", ha scritto su X la presidente.