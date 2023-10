Intesa Sanpaolo investe in SpaceX (Space Exploration Technologies Corp), l'azienda aerospaziale statunitensefondata nel 2002 da Elon Musk con l'obiettivo di creare le tecnologie per ridurre i costi dell'accesso allo spazio e permettere la colonizzazione di Marte. La banca "ha riconosciuto al settore aerospaziale un ruolo di particolare rilievo nello sviluppo delle economie mondiali e ha pertanto deciso di investire in un player che ha dimostrato una visione d'avanguardia del prossimo futuro" sottolinea una nota, in coerenza con il Piano d'Impresa 2022-2025 che fa dell'innovazione uno dei suoi principali pilastri. SpaceX è diventata nota a livello mondiale per una serie di imprese storiche, dal Dragon nel 2012, il primo veicolo spaziale commerciale a consegnare un cargo per e dalla Stazione Spaziale Internazionale e, nel 2020, a trasportare delle persone in orbita nella stessa stazione. Il suo Falcon 9 è tutt'ora il primo e l'unico modulo spaziale (rocket) riutilizzabile, riducendo quindi i costi di accesso ai viaggi spaziali. Ora sta sviluppando il progetto Starship, una nuova generazione di veicoli spaziali di lancio completamente riutilizzabili per trasportare sia l'equipaggio che il carico "nell'orbita terrestre, sulla Luna, su Marte e oltre". Con Starlink invece ha realizzato il primo sistema satellitare internet più capillare a livello mondiale (con copertura anche marittima, in volo e in mobilità) per connessioni ad alta velocità. SpaceX ha raccolto oltre 10 miliardi di dollari in finanziamenti in oltre 30 round che hanno coinvolto un'ottantina di investitori, che l'hanno resa la più grande start-up spaziale al mondo con una valorizzazione di circa 140 miliardi di dollari.