Intesa oltre le stime, utile semestre balza a 4,2 miliardi

Intesa Sanpaolo batte le attese degli analisti e chiude il primo semestre dell'anno con un balzo dell'utile netto a 4,22 miliardi, in crescita dell'80% rispetto ai 2,35 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso. L'utile del secondo trimestre sale a 2,27 miliardi, rispetto a 1,96 miliardi dello stesso periodo del 2022. La banca per l'intero anno prevede un significativo aumento del risultato della gestione operativa con una conseguente crescita dell'utile netto a ben oltre 7 miliardi di euro. Prevista anche una forte distribuzione di valore: payout ratio cash pari al 70% dell'utile netto consolidato per ciascun anno del piano di impresa. Il consiglio di amministrazione ha previsto come acconto dividendi cash da distribuire a valere sui risultati del 2023 un ammontare non inferiore a 2,45 miliardi di euro. I risultati "solidi e positivi dei primi sei mesi dell'anno ci consentono di aumentare la previsione di un utile netto 2023 ben superiore a 7 miliardi di euro", afferma il ceo Carlo Messina. "Quest'anno - aggiunge - potremo distribuire ai nostri azionisti 5,8 miliardi considerati: il dividendo di maggio, la seconda tranche del buy back, e l'acconto dividendo di novembre".