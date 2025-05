Jasmine Paolini vince in rimonta e approda in semifinale agli Internazionali d'Italia dopo quasi tre in campo sul Centrale. L'azzurra batte in tre set Diana Shnaider con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-2. Adesso aspetta la sua avversaria che sarà una tra Peyton Stearns ed Elina Svitolina.