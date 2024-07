Intermarine-Leonardo, 1,6 miliardi per 5 cacciamine alla Marina

Intermarine (gruppo Immsi) e Leonardo hanno firmato con Navarm un contratto per la fornitura di cacciamine di nuova generazione costieri, ed il relativo supporto logistico, destinati alla Marina Militare italiana. Il valore è di 1,6 miliardi per la realizzazione di 5 unità a cui si aggiunge circa 1 miliardo in opzioni per il completamento del programma. Con riferimento alla tranche base, la quota di Intermarine è di 1,165 miliardi di euro, corrispondente a circa il 73% e quella di Leonardo, è di 0,430 miliardi di euro, circa il 27%. La stessa ripartizione è prevista per le tranches opzionali.