Intelligence in Israele cerca ostaggi e dispersi

"Hirsch ha affermato in un comunicato - ''Il riconoscimento degli uccisi è un lavoro molto complesso, poiché molti feriti sono ancora ricoverati negli ospedali. Stiamo cercando ogni dettaglio che ci aiuti a localizzare tutti i dispersi''. ''Lavoriamo 24 ore al giorno - ha assicurato Hirsch - per i dispersi, per gli ostaggi e per le loro famiglie''."