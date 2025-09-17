Mercoledì 17 Settembre 2025

Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Tassi FedGreta Thunberg FlotillaMattia FurlaniFedez SinnerKate e Melania TrumpSciopero per Gaza
Acquista il giornale
Ultima oraIntelligence Idf, 'a Gaza city 7.500 miliziani Hamas-Jihad'
17 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Intelligence Idf, 'a Gaza city 7.500 miliziani Hamas-Jihad'

Intelligence Idf, 'a Gaza city 7.500 miliziani Hamas-Jihad'

'Stanno reclutando combattenti'

'Stanno reclutando combattenti'

'Stanno reclutando combattenti'

Il colonnello 'A' dell'intelligence militare israeliana ha riferito oggi ai membri della Knesset che secondo le stime nell'area della città di Gaza ci sono circa 7.500 combattenti armati, 5.000 di Hamas e 2.500 del Jihad islamica. Il numero include una serie di attivisti di livello più basso, come ragazzi che osservano le truppe sul campo e riferiscono. Secondo il rapporto, Hamas ora è impegnato nel reclutamento di combattenti, nella riparazione dei tunnel, nello studio e nella preparazione di esplosivi. "Hamas si prepara a un periodo di combattimenti nella città di Gaza e nel nord della Striscia", ha detto 'A'.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GazaHamas