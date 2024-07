Inside Out 2 domina ancora il box office italiano

Resta in cima al box office italiano Inside Out 2, il nuovo film Disney Pixar che nel suo quinto fine settimana di programmazione ottiene 1.134.269 euro per un totale di 42.365.980 euro. New entry al secondo posto dove si piazza Twisters, il nuovo disaster movie della Universal, diretto da Lee Isaac Chung con Daisy Edgar-Jones e Glen Powell con due donne che sfidano la forza degli uragani, che si porta a casa in cinque giorni 647.584 euro A completare il podio, Immaculate - La prescelta, l'horror per teen agers di Michael Mohan ambientato in un convento per suore anziane con nel cast Sydney Sweeney, Álvaro Morte, Simona Tabasco, Benedetta Porcaroli, Giorgio Colangeli, che incassa148.641 euro nel fine settimana per un totale di 531.239 euro. Tante le nuove uscite nella Top Ten Cinetel, dal 18 al 21 luglio, tra cui il giapponese Blue Lock II- Episodio Nagi di Shunsuke Ishikawa, al quinto posto con 137.154 euro in cinque giorni; Era mio figlio (Longing) di Savi Gabizon con un incasso di 85.658 euro, al sesto posto. Li seguono altre new entry come, al settimo posto, il western ambientato nell'Irlanda dell'Ira L'ultima vendetta di Robert Lorenz che incassa 82.803 euro in cinque giorni e L'invenzione di noi due di Corrado Ceron, all'ottavo posto con 55.517 euro in quattro giorni. Chiude la Top 10 l'horror argentino When Evil Lurks di Demián Rugna che incassa 30.409 euro in quattro giorni. Scende dal quinto al nono posto A Quiet Place - Giorno 1, con 40.521 euro di incassi (1.162.627 complessivo) e dal terzo al quarto il cul t killer Fly me to the moon che si porta a casa 116.575 euro per un totale in due settimane di 414.213 euro. Nel complesso l'incasso del fine settimana è di 2.786.762 euro con un calo del 10% rispetto allo scorso week end.