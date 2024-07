Inside Out 2 da record, cartone campione di incassi di sempre

Inside Out 2 e' il cartone animato campione di incassi della storia. Il lungometraggio della Disney Pixar diretto da Kelsey Mann al suo debutto alla regia ha superato Frozen II generando, in sei settimane dal debutto nelle sale, 601 milioni di dollari ai botteghini nord-americani e 861 milioni di dollari nel resto del mondo per un totale di ben 1,462 miliardi. Frozen II, di maggior successo, quanto ad incassi, del primo cartone della serie uscito nel 2013, aveva portato a casa 1,45 miliardi nel 2019. Quell'anno il remake del Re Leone della Disney aveva guadagnato 1,65 miliardi, ma la pellicola, pur essendo stata generata tecnicamente al computer, era stata categorizzata dagli studio come live action: di conseguenza non era entrata in gara nei ranking dei cartoni animati. Popolarissimo anche in Italia dove ha incassato oltre 42 milioni di euro in cinque fine settimana, Inside Out 2 ha stabilito un altro primato, avendo battuto, in fatto di vendite worldwide, il Barbie di Greta Gerwig spodestando la saga sulla bambola della Mattel dal 13esimo posto dei film piu' da record di tutti i tempi. E' stato inoltre il lungometraggio animato ad aver superato piu' velocemente la soglia del miliardo di dollari: un target superato in appena 19 giorni.