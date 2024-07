Insegno, Brignano e Frassica tra le novità Rai per il 2025

La presentazione dell'offerta d'autunno della Rai a Napoli è anche l'occasione per i primi assaggi della programmazione 2025. Tra le novità di Rai1, Pino Insegno protagonista del nuovo programma Il Buono, il Brutto e il Cattivo: tre amici sono in gara per decretare il film più bello fra quelli proposti da loro stessi, che hanno segnato in qualche modo la loro vita. La sfida è goliardica e non si vince nulla, ma prevede tre cattivissimi e autorevoli giurati. Il vero giudice è il pubblico in studio e da casa che decreta il vincitore. Su Rai2, invece, Enrico Brignano porterà il suo umorismo oltre i confini italiani con Ce lo Chiede l'Europa: alle prese con voli, bagagli e sposta-menti, una guida insolita alla scoperta di angoli meno conosciuti delle più grandi capitali europee. In seconda serata, sempre sulla seconda rete, toccherà a Nino Frassica animare le notti televisive con Festivallo, un programma ricco di musica, canzoni e comicità che ha come protagoniste le canzoni del Festival di Sanremo. Insieme ad una giuria improbabile di comici, vuole eleggere la canzone regina fra tutte le edizioni.