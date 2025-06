Insegna pericolante, verso indagine per crollo colposo

La Procura di Milano, da stamane all'alba in costante contatto con i tecnici per monitorare la situazione dell'insegna Generali collassata sul grattacielo a City Life, dopo la trasmissione degli atti da parte dei vigili del fuoco aprirà un fascicolo per crollo colposo.

Il pm di turno, Francesca Celle, con gli ingegneri specializzati, sempre dei vigili del fuoco, sta valutando se sussiste o meno un pericolo di crollo e come procede la messa in sicurezza della scritta in cima alla torre. Al vaglio anche l'eventuale sequestro di una porzione o di tutta la torre, ora evacuata. La zona attorno è stata interdetta al passaggio.