Insediato nuovo Cda di Fondazione musica per Roma, Ranucci ad

Si è insediato oggi il nuovo CdA della Fondazione Musica per Roma: Raffaele Ranucci è stato nominato Amministratore Delegato e Claudia Mazzola confermata nel ruolo di Presidente. A completare il Consiglio di amministrazione della Fondazione, il compositore Nicola Campogrande in rappresentanza del Comune di Roma, Monica Ciccolini nominata dalla Regione Lazio e Lorenzo Tagliavanti, indicato pro tempore dalla Camera di Commercio di Roma. Anche il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, arrivato in Auditorium Parco della Musica, ha voluto salutare il nuovo Cda e augurare a tutti i consiglieri un buon lavoro per il quadriennio. ''Sono onorato di ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato della Fondazione Musica per Roma - ha dichiarato Raffaele Ranucci, AD di Fondazione Musica per Roma - e ringrazio il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri per la fiducia accordatami. La Fondazione è un'istituzione culturale di altissimo livello che dalla sua nascita si è concentrata nello sviluppo di contenuti di qualità e prestigio collaborando con istituzioni estere e coinvolgendo un pubblico sempre più giovane. Aperta alla città di Roma con l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e la Casa del Jazz, rappresenta un punto di riferimento per la scena culturale italiana e non solo attraverso le diverse espressioni di teatro, danza, musica, festival letterari e scientifici, posando uno sguardo anche ai progetti di riqualificazione urbana per incoraggiare un futuro più sostenibile''.