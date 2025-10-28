Lunedì 27 Ottobre 2025

Inps, retribuzioni medie donne inferiori del 25% agli uomini

I salari delle donne restano in modo significativo più bassi di quelli degli uomini con una media di circa il 25% in meno. E' quanto emerge dal Rendiconto sociale dell'Inps presentato oggi secondo il quale nel 2023 la media nazionale delle retribuzioni dei lavoratori nel settore privato si attesta a 107,5 euro giornalieri per i maschi e a 79,8 euro per le femmine.

I settori con le retribuzioni più elevate sono le Attività finanziarie e assicurative, con 216,7 euro per i maschi e 147,3 euro per le femmine, seguite dalla Fornitura di energia (171,4 euro per i maschi e 145,6 euro per le femmine) e dall'Estrazione di minerali da cave e miniere (168,2 euro per i maschi e 174,2 euro per le femmine).

Fra le attività a maggior addensamento di addetti, la manifattura registra un importo medio di 119 per i maschi e 95,3 per le donne, il commercio 92,3 per i maschi e 79,9 per le donne, i servizi di alloggio e ristorazione 65,6 per i maschi e 54,9 per le donne.

