Inps: Nessun "buco" nei conti, operazioni di bilancio trasparenti

Il presidente, il consiglio di amministrazione e il direttore generale dell'Istituto "intendono ribadire con forza che non sussiste alcun "buco" nei conti dell'Inps e che, invece, nell'ottica della massima trasparenza del bilancio, le operazioni di eliminazione dei crediti contributivi sono state improntate al rigoroso rispetto dei criteri contabili e della normativa vigente". Lo affermano i vertici in una nota dopo la delibera del Civ di ieri spiegando che nel "corso degli anni i crediti eliminati erano già stati opportunamente "svalutati" in quanto inesigibili per una serie di motivi".