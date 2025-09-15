Inps, nel 2025 atteso avanzo gestione finanziaria 7 miliardi

Nella gestione finanziaria di competenza dell'Inps nel 2025 sono previsti accertamenti per 565.443 milioni con un incremento di 11.929 milioni rispetto alle previsioni precedenti e impegni per 557.923 milioni, in aumento di 6.563 milioni rispetto alla II Nota di variazione 2025. Lo si legge nella nota di assestamento al bilancio 2025 appena approvata dal Civ dell'Inps secondo la quale è previsto un avanzo di 7.520 milioni con un incremento di 5.366 milioni rispetto alle precedenti previsioni di avanzo (2.154 milioni).

L'esercizio presenta un risultato economico negativo pari a 1.738 milioni, in miglioramento rispetto alle previsioni precedenti (-9.287 milioni), quale differenza tra valore della produzione per 441.401 milioni e costo della produzione per 443.489 milioni, e un saldo positivo per altri proventi ed oneri di 350 milioni.

Le previsioni di uscita per pensioni sono di 326.690 milioni, quelle per il sostegno al reddito di 21.183 milioni, di cui 15.232 milioni relativi ai trattamenti di disoccupazione, in crescita rispetto alle precedenti previsioni del 2,8%.

Per le prestazioni di inclusione sociale sono previste uscite pari a 36.505 milioni, comprensivi di prestazioni di invalidità civile per 23.413 milioni e assegni e pensioni sociali per 6.759 milioni; rimane invariata la previsione di spesa per gli assegni di inclusione (5.692 milioni) e il supporto per la formazione (641 milioni).