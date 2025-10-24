Inps, nei primi 9 mesi 628.712 nuove pensioni

Le pensioni con decorrenza nei primi nove mesi del 2025 sono state 628.712, per un importo medio di 1.253 euro. Lo si legge nell'Osservatorio Inps sui flussi di pensionamento secondo il quale sono state liquidate con decorrenza nel periodo 198.532 pensioni di vecchiaia, 160.022 pensioni anticipate, 37.798 pensioni di invalidità e 159.661 pensioni ai superstiti.

Nei primi 9 mesi dell'anno del 2024 secondo i dati pubblicati le pensioni anticipate erano state 177.172 (quindi nello stesso periodo del 2025 si avrebbe un calo del 9,68%) ma l'Inps precisa che le pensioni con decorrenza nei primi nove mesi del 2024 comprendono anche quelle liquidate successivamente (da ottobre 2024 in poi) ma con decorrenza anteriore.

Le pensioni con decorrenza nei primi nove mesi del 2025, invece, includono esclusivamente quelle liquidate fino al 2 ottobre 2025. Pertanto, nel confronto tra il numero delle pensioni decorrenti nei primi nove mesi del 2024 e quello relativo ai primi nove mesi del 2025, occorre tenere conto di tale differenza di perimetro informativo.