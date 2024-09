Nei primi sette mesi dell'anno sono stati erogati 11,5 miliardi di euro per l'assegno unico universale, ad oltre 6,2 milioni di nuclei familiari per un totale di quasi 9,9 milioni di figli. Lo indica l'Osservatorio statistico dell'Inps. Con riferimento al mese di luglio 2024, l'importo medio per figlio, comprensivo delle maggiorazioni applicabili, si attesta su 171 euro.