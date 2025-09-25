Mercoledì 24 Settembre 2025

Mercoledì 24 Settembre 2025

La mediazione su Flotilla
25 set 2025
Inps, in 6 mesi saldo positivo di 256.584 posti stabili

Nei primi sei mesi del 2025 sono stati attivati 4.252.592 nuovi posti di lavoro a fronte di 3.315.548 cessazioni con un saldo positivo di 937.044 posti (erano stati 948.485 nel primo semestre 2024). Lo rileva l'Osservatorio Inps sul mercato del lavoro, secondo il quale il saldo per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel periodo è stato di 256.584 unità in aumento rispetto ai 243.207 registrati nello stesso periodo del 2024).

AssunzioniInps