11 ago 2025
Inps, dal 15 settembre le domande per il bonus psicologo

L'Inps comunica che a partire dal 15 settembre e fino al 14 novembre 2025, sarà possibile presentare la domanda per il "Bonus psicologo".

L'istanza potrà essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica, accedendo al servizio "Contributo sessioni psicoterapia" e selezionando "Contributo sessioni psicoterapia domande 2025".

Per ottenere la prestazione sarà necessario essere in possesso di un attestato Isee in corso di validità, con un valore, al momento della presentazione della domanda, non superiore a 50.000 euro.

