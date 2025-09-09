Inps, da domani via all'attivazione delle social card

L'Inps annuncia l'apertura dal 10 settembre alle ore 14:00, nell'applicativo web dedicato ai Comuni del servizio in cui sono inserite le liste dei beneficiari per l'erogazione del contributo denominato "Carta Dedicata a te" per l'annualità 2025. In un messaggio l'istituto ricorda che i Comuni possono accedere all'applicativo web tramite il sito istituzionale www.inps.it, nell'Area tematica "Accesso ai servizi "l'Inps e i Comuni".

Per fruire della misura non è richiesta alcuna domanda da parte dei cittadini. I beneficiari saranno individuati automaticamente tra i nuclei familiari residenti in Italia e in possesso di un Isee ordinario in corso di validità non superiore a 15.000 euro. Restano esclusi i nuclei che percepiscono altre misure di inclusione o sostegno al reddito (Assegno di inclusione, Reddito di Cittadinanza, Carta acquisti, ecc.) di carattere nazionale, regionale o comunale, nonché prestazioni di disoccupazione o integrazione salariale.

Il contributo è pari a 500 euro l'anno per nucleo familiare, erogato tramite carta elettronica nominativa, prepagata e ricaricabile, messa a disposizione da Poste Italiane S.p.A. attraverso Postepay, ed è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Sono previste complessivamente 1.157.179 carte, consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati. Il primo utilizzo dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza dal beneficio. Le somme caricate dovranno essere interamente spese entro il 28 febbraio 2026.

Gli operatori comunali possono accedere previa specifica abilitazione al servizio "Carta dedicata a te". Una volta effettuato l'accesso all'applicativo web, dalla home page del sito istituzionale, gli stessi operatori possono visualizzare le liste dei beneficiari selezionati e selezionabili individuati tra i soggetti in possesso dei requisiti e secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento.

L'Inps ricorda che i Comuni devono provvedere a consolidare, inderogabilmente, le liste dei beneficiari entro le ore 14.00 di oggi, data di chiusura definitiva dell'applicativo web.

"Come per le precedenti annualità della "Carta dedicata a te", si legge nel messaggio, i responsabili delle Strutture territoriali dell'Inps avranno cura di dare massima priorità alle richieste di abilitazione presentate dai Comuni per l'accesso all'applicativo web, fornendo il supporto tecnico necessario per consentire agli operatori comunali il completamento delle attività nei tempi previsti".