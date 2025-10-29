Inps, da domani liste beneficiari Carta dedicata a te

Da domani, 30 ottobre saranno messe a disposizione dei Comuni nell'apposito applicativo web le liste definitive dei beneficiari della misura. Carta dedicata a te, la carta prepagata per le famiglie in situazione di difficolta che non hanno componenti con l'assegno di inclusione o la Naspi. L'importo una tantum di 500 euro può essere usato solo per acquisti alimentari di prima necessità. Le carte, assegnabili sono 1.157.179 e sono destinabili a famiglie con un Isee non superiore a 15mila euro. In queste liste definitive, suddivise per Comune, a ciascun beneficiario è stato abbinato il numero identificativo della carta assegnata da Poste Italiane. I Comuni effettueranno le comunicazioni ai beneficiari.