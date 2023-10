Inps, +727.357 lavoratori nel 2022, +8,8% contributi

Nel 2022 i lavoratori assicurati all'Inps sono aumentati di 727.357 unità, mentre i contributi versati sono cresciuti dell'8,8%. Lo ha evidenziato il Rendiconto sociale dell'Inps presentato oggi dal presidente del Civ, Roberto Ghiselli, che ha sottolineato come la spesa per la cassa integrazione sia diminuita, a seguito della pandemia, da circa sei miliardi a circa un miliardo di euro, con 145 milioni di ore effettivamente utilizzate dalle aziende nel 2022, rispetto ai 989 milioni di ore nel 2021, coinvolgendo 865 mila lavoratori nelle sospensioni, contro i 3 milioni dell'anno precedente. Inoltre, il Rendiconto evidenzia come sia aumentata la spesa per le famiglie con l'introduzione dell'Assegno Unico e Universale. Sommando AU e ANF (Assegno al Nucleo Familiare), la spesa è passata da 6,6 miliardi di euro del 2021 a 16,3 miliardi di euro nel 2022. La spesa per le pensioni, inoltre, è aumentata in termini nominali del 3,8%, valore inferiore alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo registrata nell'anno, pari all'8,1%, con 28.375 pensioni previdenziali complessivamente liquidate in meno rispetto all'anno precedente (-3,1%). La spesa per il Reddito e la Pensione di Cittadinanza, infine, è diminuita del 9,4%, passando da 8,8 milioni a 8 milioni di euro tra il 2021 e il 2022.