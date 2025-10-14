Lunedì 13 Ottobre 2025

I facili alibi anti-israeliani

Gabriele Canè
I facili alibi anti-israeliani
Ultima oraIniziato l'11mo test di Starship, il razzo per Luna e Marte
14 ott 2025
Iniziato l'11mo test di Starship, il razzo per Luna e Marte

Partito alle 1:23 ora italiana da Starbase in Texas

Ha preso il via l'11mo test di Starship, l'enorme sistema razzo-navetta di Space X pensato per le future esplorazioni di Luna e Marte: la partenza è avvenuta alle 1:23 ora italiana da Starbase in Texas, quando il razzo alto 120 metri ha acceso i 24 motori del primo stadio Super Heavy, al suo secondo volo.

Una missione che durerà complessivamente 1 ora e 6 minuti e punta a raccogliere nuovi dati utili per lo sviluppo dell'innovativo sistema spaziale. Il test si concluderà con la discesa in mare dei due moduli, il primo al largo del Golfo del Messico, il secondo nell'Oceano Indiano, senza il loro recupero.

