Iniziato a Pechino il bilaterale Putin-Kim

3 set 2025
Anche leader nordcoreano sale sulla Aurus del presidente russo

Il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un hanno avviaato il loro bilaterale a Pechino, presso la Diaoyutai State Guesthouse. Lo riferisce la Tass, secondo cui Kim è salito sull'auto presidenziale di Putin, una Aurus President made in Russia, per raggiungere il luogo dei colloqui, come ha fatto lunedì con il premier indiano Narendra Modi a Tianjin. Dopo la parata militare seguita su Piazza Tienanmen per gli 80 anni della vittoria nella Seconda guerra mondiale insieme al presidente Xi Jinping, Putin e Kim hanno partecipato a un ricevimento offerto dal presidente cinese presso la Grande sala del popolo.

© Riproduzione riservata

Vladimir Putin