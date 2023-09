Inizia domenica il trimestre anti-inflazione di Urso Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha annunciato l'inizio del trimestre antinflazione il primo ottobre, con il carrello tricolore che comprende prodotti alimentari, di largo consumo, igiene e per l'infanzia. Il periodo natalizio è incluso per onorare una festività religiosa.