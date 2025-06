Inflazione maggio 2025: prezzi al consumo in calo, Istat rileva aumento dell'1,6% annuo

Nel mese di maggio 2025, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra una diminuzione dello 0,1% su base mensile e un aumento dell'1,6% su base annua (dal +1,9% del mese precedente); la stima preliminare era +1,7%. Lo rileva l'Istat.

I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona, il cosiddetto carrello della spesa, sono in accelerazione a maggio da +2,6% a +2,7%, mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto decelerano (da +1,6% a +1,5%).

L'inflazione acquisita per il 2025 è pari a +1,3% per l'indice generale e a +1,6% per la componente di fondo.