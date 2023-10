Inflazione, effetti in attenuazione secondo BCE, Knot

Gli shock inflazionistici stanno attualmente attenuandosi, anche se i funzionari della Bce sono pronti a intervenire nuovamente se l'obiettivo del 2% dovesse spostarsi più lontano nel futuro. Lo ha affermato Klaas Knot, membro del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea, durante la riunione annuale del Fondo Monetario e della Banca Mondiale a Marrakech. "Gli effetti di questi shock stanno gradualmente diminuendo", ha detto Knot, precisando tuttavia che "dobbiamo monitorare, potrebbero esserci nuovi shock". La crescita dei prezzi al consumo è rallentata al 4,3% da oltre il 10% nell'ottobre 2022 e le ultime proiezioni della Bce prevedono che l'inflazione raggiunga l'obiettivo solo nella seconda metà del 2025. Tuttavia, secondo Knot, "sarebbe per me un ritorno accettabile" e "sto diventando nuovamente un po' più fiducioso nelle nostre proiezioni, poiché gli shock senza precedenti che hanno reso i nostri modelli un po' obsoleti e meno affidabili di quanto lo sarebbero normalmente, stanno diminuendo". "Ovviamente siamo consapevoli che i processi di disinflazione non avvengono mai in modo lineare e dunque potrebbero esserci nuovi shock davanti a noi", ha aggiunto. Se ciò accadesse, ha assicurato Knot, "resteremo vigili e saremo pronti a ritoccare i tassi ulteriormente se il calo dell'inflazione dovesse arrestarsi, poiché i rischi di una crescita salariale prolungata e di ulteriori effetti di secondo impatto ovviamente rimangono". Infine, Knot ha ricordato che la stabilità finanziaria è essenziale per la stabilità dei prezzi e che ci sarà ancora bisogno per un po' di politiche di bilancio restrittive.