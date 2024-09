'Infarto curato con antidolorifici', morta giovane attrice

Un infarto non diagnosticato e curato con antidolorifici. Sarebbe stata questa, secondo la denuncia dei familiari, la causa della morte delle 28enne attrice teatrale Francesca Carocci avvenuta nel marzo scorso a Roma. La denuncia si basa su una consulenza del medico legale che avrebbe appurato l'infarto. Due giorni prima del decesso Carocci a causa di forti dolori al petto va all'Aurelia Hospital dove non le viene riscontrata nessuna patologia ma viene sottoposta ad analisi e le vengono prescritti antidolorifici. Due giorni dopo Carocci accusa nuovi dolori al petto e muore appena arrivata in ospedale. Secondo il medico legale Luigi Cipolloni la patologia sarebbe stata rintracciabile anche visionando gli esami.