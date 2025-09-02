Individuato gestore sito sessista, indagini su un 45enne

Lunedì 1 Settembre 2025

Ultima oraIndividuato gestore sito sessista, indagini su un 45enne
2 set 2025
Ci sarebbe un uomo di 45 anni che risiede a Firenze dietro il sito Phica.eu, finito al centro dello scandalo delle foto rubate anche a politiche, influencer e attrici. La notizia è stata pubblicata dal Domani che rivela il nome dell'uomo, Vittorio Vitiello, su cui si starebbero concentrando le indagini. Nato a Pompei e titolare dal 2023 di una piccola società in Italia, Vitiello sarebbe dunque, secondo gli accertamenti, l'amministratore del sito www.Phica.eu.

