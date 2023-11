Indici Europa in rialzo, Londra +1%" (90 characters)" Borse in rialzo in tutta l'area euro, con l'euro apprezzato dopo i dati sull'inflazione Usa più deboli delle attese. Gli analisti avvertono che potrebbe essere una reazione di breve periodo. Londra +1%, Parigi +0,64%, Francoforte +0,5%, Milano +0,46%.