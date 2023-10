Indice Pmi UK a 48,6 punti, inferiore alle stime L'indice Pmi composito del Regno Unito è salito meno delle stime a 48,6 punti, con l'indice manifatturiero in crescita oltre le stime e l'indice dei servizi in calo. L'indice della produttività della manodopera è in rialzo come previsto.