Indice Ism servizi degli Usa crolla ai minimi dal 2010

Attività in contrazione, non succedeva dalla pandemia

L'indice Ism che monitora il comparto dei servizi negli Usa è a quota 50 a settembre, indicando stagnazione. E' la prima volta dal 2010. Lo comunica l'Institute for Supply Management.

"A settembre, il Pmi servizi è invariato a quota 50, due punti percentuali al di sotto di agosto. La componente dell'attività delle imprese scende in territorio di contrazione a 49,9, 5,1 punti al di sotto di 55 di agosto. E' la prima volta dal 2020 che l'indice dell'attività delle imprese scende in contrazione. La componente 'nuovi ordini' resta in espansione a 50,4 da 56 di agosto".

