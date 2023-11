India: da oggi si vota in 5 stati, urne a rotazione fino al 30

Da oggi al 30 novembre milioni di elettori di cinque stati indiani andranno alle urne per rinnovare le assemblee legislative. Gli stati in cui si è iniziato a votare oggi sono il Mizoram e il Chhattisgarh. gli altri saranno il Madhya Pradesh, uno dei più popolosi del paese, il Rajasthan e il Telangana. i risultati saranno diffusi il 3 dicembre. Queste votazioni sono viste dagli analisti come una possibile anticipazione di quanto accadrà nelle elezioni generali della prossima primavera. Dei cinque stati, il Bjp, il partito del premier Modi, governa solo in Madhya Pradesh, mentre il Congresso mira alla riconferma nei due stati del Chhattisgarh e del Rajasthan. gli altri due stati hanno governi espressi da partiti locali. Particolari misure di sicurezza sono state adottate nel Mizoram, stato del remoto nordest indiano che confina col Manipur, dove la scorsa primavera violenze interetniche hanno portato alla morte di almeno 200 persone e hanno costretto decine di migliaia di famiglie ad abbandonare i villaggi: secondo i dati del governo, almeno 12mila persone si sono rifugiate dal Manipur nel Mizoram. Il Mizoram è governato oggi da Zoramthanga, leader del partito locale Mizo Nationalist Front (MNF), che spera di essere riconfermato. Migliaia di paramilitari sono in missione per assicurare votazioni tranquille anche nelle province del Bastar, nel Chhattisgarh, dove i ribelli maoisti hanno ancora forte influenza.