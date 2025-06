Piogge torrenziali legate ai monsoni hanno fatto almeno 18 morti da lunedì nello stato indiano del Gujarat, nel nordovest dell'India. Lo ha annunciato il governo locale. "Diciotto persone hanno perso la vita in incidenti legati alla pioggia, e decine che vivono in zone a bassa altitudine sono state soccorse", ha detto il governo in un comunicato. Le vittime sono morte colpite da fulmini o travolte da edifici crollati.