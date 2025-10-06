Indagini su morte italiana a Formentera, fermato il compagno

La Guardia Civil spagnola indaga sulla morte di una 45enne italiana a Formentera, trovata senza vita ieri mattina in un appartamento dell'isola, in località Es Pujols. Lo apprende l'ANSA da fonti vicine alle indagini. Al momento le cause del decesso non vengono confermate ufficialmente, ma una delle piste battute è che la donna, Luisa Asteggiano, 45 anni, originaria di Bra in provincia di Cuneo, sia stata vittima di un caso di violenza di genere.

Gli investigatori hanno interrogato il compagno, Ivan Sauna, anche lui italiano, 51 anni, originario di Busto Arstizio, ed è stato fermato con l'accusa di omicidio. Sauna sarebbe titolare di un'agenzia di viaggi. E' in attesa di essere trasferito davanti al magistrato della sezione istruttoria n.1 del Tribunale di Ibiza, per la convalida del fermo.