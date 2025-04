Indagini su insulti social a Liliana Segre: gip di Milano ordina nuovi accertamenti

Devono proseguire le indagini sugli insulti social per diffamazione, con l'aggravante della discriminazione dell'odio razziale, nei confronti di Liliana Segre. Lo ha deciso il gip di Milano Alberto Carboni, che ha ordinato alla Procura di identificare con nuovi accertamenti 86 account, accogliendo in sostanza l'istanza ad andare avanti con il procedimento avanzata dalla senatrice a vita, tramite l'avvocato Vincenzo Saponara. Lo stesso giudice ha ordinato l'iscrizione di nove persone che non erano state indagate e l'imputazione coatta per altre sette. La Procura aveva chiesto l'archiviazione per 17 posizioni. Archiviata l'accusa nei confronti di chef Rubio.