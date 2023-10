Indagine su Alibaba all'aeroporto di Liegi da parte dell'Intelligence belga

Il principale centro logistico europeo della cinese Alibaba Group Holding aperto presso l'aeroporto merci di Liegi è sotto l'attenzione del Servizio di Sicurezza Statale del Belgio (VSSE) per "possibili attività di spionaggio", come riportato in una nota del VSSE citata dal Guardian. Le autorità belghe stanno esaminando i rischi connessi alla presenza della compagnia nello scalo aereo per "rilevare e contrastare possibili attività di spionaggio e/o interferenza svolte da entità cinesi, tra cui Alibaba", si legge nella nota. La presenza di Alibaba "costituisce ancora un punto di attenzione" per il servizio di sicurezza, a causa della legislazione che obbliga le aziende cinesi a condividere dati con le autorità e i servizi di intelligence cinesi. Nel 2018, Alibaba ha firmato un accordo con il governo belga per aprire un hub commerciale di e-commerce, gestito da Cainiao, che includerebbe investimenti in infrastrutture logistiche. Jonathan Holslag, professore alla Vrije Universiteit Brussel, ha dichiarato al Financial Times che la principale fonte di preoccupazione è che Alibaba, "insieme ad un paio di altre piattaforme logistiche che i cinesi hanno proposto ai paesi europei, stia fornendo loro molti spunti nelle catene di approvvigionamento e in eventuali vulnerabilità". Secondo Holslag, esiste anche il rischio che Cainiao, il braccio logistico di Alibaba, possa accedere alle informazioni sui consumatori finali. "La conoscenza dei cambiamenti nei modelli di consumo e la conoscenza della catena logistica sono preziose per la Cina in quanto Paese che cerca di dominare la catena di approvvigionamento", ha affermato. "Rispediamo fermamente le accuse basate su congetture precedenti", ha replicato da parte sua Cainiao in una dichiarazione, in cui si afferma che il gruppo "rispetta tutte le leggi e i regolamenti in cui opera."