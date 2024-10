Indagine su alberi caduti a Roma, in 23 rischiano processo

La Procura di Roma ha chiuso l'inchiesta relativa alla caduta di rami e alberi avvenuta tra il marzo del 2023 e il marzo del 2024. In 23 rischiano di finire sotto processo per le accuse, a seconda delle posizioni, di disastro colposo e omicidio colposo. Tra gli indagati anche funzionari e dirigenti del Comune e responsabili delle ditte che avevano ottenuto gli appalti. Complessivamente sono 614 i casi finiti sotto la lente dei pm di piazzale Clodio, coordinati dal procuratore Francesco Lo Voi. Alcune piante erano state segnalate malate e quindi da abbattere da agronomi e personale della polizia municipale. Nel novembre del 2023 una donna è morta dopo essere stata colpita da un albero nella zona di via di Donna Olimpia. Le verifiche sono state effettuate dalla Forestale.