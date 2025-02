Indagine per terrorismo sul naufragio della Seajewel a Genova

La procura di Genova indaga per terrorismo per la vicenda della Seajewel, l'imbarcazione, battente bandiera maltese ormeggiata nel campo boa davanti alla costa savonese per uno squarcio nello scafo provocato da una esplosione. L'ipotesi di reato è naufragio aggravato dal terrorismo. Questa mattina il procuratore capo Nicola Piacente, con la sostituta Monica Abbatecola della Dda, ha avuto una riunione con la Digos di Genova e la capitaneria di porto. Nel frattempo c'è stato un secondo sopralluogo dei sommozzatori del Comsubin della Marina militare.