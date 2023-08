Indagine per istigazione al suicidio per la morte di Ruffino

La Procura di Milano indaga per il reato di istigazione al suicidio in merito alla morte di Luca Ruffino, presidente di Visibilia Editore uccisosi nella notte tra sabato e domenica sparandosi un colpo di pistola nella sua abitazione nel capoluogo lombardo. Un atto necessario, si apprende da fonti giudiziarie, anche solo per procedere con gli accertamenti come l'autopsia sul corpo del manager, che sarà disposta nelle prossime ore. Storicamente legato all'amministrazione condominiale, Ruffino, 60 anni, era subentrato nella società di Daniela Santanchè nell'ottobre del 2022, rilevando le quote della senatrice di Fdi.