Indagine epidemiologica su 114 casi di gastroenterite in Rsa di Firenze

La Asl Toscana Centro ha aperto un'indagine epidemiologica su 114 casi di gastroenterite (diarrea e vomito) su 173 ospiti di quattro Rsa di Firenze e della provincia fra cui "purtroppo ci sono stati 3 morti (un quarto decesso non è riconducibile alla sospetta tossinfezione alimentare)". La Asl ipotizza che si sia attivato un focolaio il 9 febbraio per sospetta "tossinfezione alimentare". Le quattro Rsa, riporta una nota, hanno in comune lo stesso centro cottura. Campionati i quattro alimenti reperibili (passato di carote, verdure, coniglio e patate, pizza) forse correlati agli episodi e poi sottoposti ad analisi microbiologiche. Il personale della Asl Toscana Centro, nella funzione di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, "ha effettuato indagini, ancora in corso, per identificare le possibili cause degli episodi di tossinfezione alimentare" col campionamento degli alimenti disponibili, l'acquisizione di evidenze documentali e materiali", ma intanto, riporta la nota, "sono già state riscontrate alcune criticità tali da motivare l'adozione di un provvedimento di sospensione temporanea dell'attività di produzione pasti". L'esordio "della sintomatologia è avvenuto la serata di domenica 9 febbraio, con successivi ricoveri per alcuni ospiti (già dimessi) in ospedali dell'Asl Toscana Centro".