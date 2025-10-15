Indagato per truffa su bonus edilizi imprenditore antimafia

Diventò un simbolo della città che si ribella al racket filmando e denunciando un estortore che gli chiedeva il pizzo, ora Giuseppe Piraino, imprenditore e noto esponente dell'antimafia palermitana, è accusato di aver messo a segno 15 truffe legate ai bonus edilizi. Al costruttore la Guardia di Finanza ha notificato un provvedimento di sequestro preventivo per circa 3 milioni e 500mila euro.

L'indagine, coordinata dalla Dda di Palermo guidata dal procuratore Maurizio de Lucia, ipotizza i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita compensazione di crediti inesistenti ed è stata condotta dalla Guardia di Finanza che ha eseguito i sequestri e ha quantificato in circa 7 milioni di euro l'ammontare complessivo dei bonus inesistenti.

L'imprenditore, legale rappresentante della ditta edile la Mosina costruzioni srl, ebbe attestati di solidarietà dalla società civile e dalla politica dopo la sua denuncia. Recentemente ha aderito al movimento Controcorrente dell'ex Iena, ora deputato regionale, Ismaele La Vardera.