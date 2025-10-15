Martedì 14 Ottobre 2025

15 ott 2025
  3. Indagato per truffa su bonus edilizi imprenditore antimafia

Indagato per truffa su bonus edilizi imprenditore antimafia

Guardia di Finanza gli sequestra 3,5 milioni di euro

Diventò un simbolo della città che si ribella al racket filmando e denunciando un estortore che gli chiedeva il pizzo, ora Giuseppe Piraino, imprenditore e noto esponente dell'antimafia palermitana, è accusato di aver messo a segno 15 truffe legate ai bonus edilizi. Al costruttore la Guardia di Finanza ha notificato un provvedimento di sequestro preventivo per circa 3 milioni e 500mila euro.

L'indagine, coordinata dalla Dda di Palermo guidata dal procuratore Maurizio de Lucia, ipotizza i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita compensazione di crediti inesistenti ed è stata condotta dalla Guardia di Finanza che ha eseguito i sequestri e ha quantificato in circa 7 milioni di euro l'ammontare complessivo dei bonus inesistenti.

L'imprenditore, legale rappresentante della ditta edile la Mosina costruzioni srl, ebbe attestati di solidarietà dalla società civile e dalla politica dopo la sua denuncia. Recentemente ha aderito al movimento Controcorrente dell'ex Iena, ora deputato regionale, Ismaele La Vardera.

