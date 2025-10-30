Giovedì 30 Ottobre 2025
David Allegranti
La madre di tutte le battaglie
Indagato per corruzione il padre di Andrea Sempio
30 ott 2025
30 ott 2025
Avrebbe versato 20-30mila euro a ex procuratore Venditti

Giuseppe Sempio, il padre di Andrea indagato nell'inchiesta bis su Garlasco per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi, è stato iscritto nel registro di indagati dalla procura di Brescia per il reato di corruzione. L'anticipazione é stata data dai social del Tg1. Secondo l'ipotesi accusatoria degli inquirenti sarebbe stato lui a versare 20-30.000 euro, stando al famoso pizzino trovato a casa Sempio, all'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti per archiviare la posizione del figlio Andrea nella precedente inchiesta.

