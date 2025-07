Indagati in chat, "caricare di edilizia sociale i progetti"

La "strategia" legata ai progetti delle Porte Metropolitane prevedeva di "ricaricare una buona quota di ers", di interventi di edilizia sociale residenziale per "giustificare l'interesse pubblico". Lo si legge in una chat agli atti dell'indagine sull'urbanistica a Milano tra l'ex assessore Giancarlo Tancredi e l'allora presidente della disciolta Commissione paesaggio Giuseppe Marinoni. Il 27 luglio 2024 Marinoni spiega a Tancredi di aver "incontrato anche Guido Bardelli", ex assessore alla Casa. "Ho parlato con lui della strategia su Porte Metropolitane e della possibilità di ricaricare una buona quota di ers. E mi sembrava molto favorevole".